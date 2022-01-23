Посольство Украины поддержало отставку главы ВМС ФРГ Шёнбаха после его слов о Крыме

Украинское посольство в Германии приветствует решение командующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха подать в отставку после его высказывания о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. Об этом заявил посол Киева Андрей Мельник в беседе с немецкой газетой Welt.