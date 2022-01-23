Посольство Украины поддержало отставку главы ВМС ФРГ Шёнбаха после его слов о Крыме
По мнению киевского дипломата, произошедшее "ставит под вопрос международный авторитет и надёжность Германии".
Кай-Ахим Шёнбах © Wikipedia
Украинское посольство в Германии приветствует решение командующего ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха подать в отставку после его высказывания о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. Об этом заявил посол Киева Андрей Мельник в беседе с немецкой газетой Welt.
"Мы приветствуем, что Шёнбах подал в отставку", — сказал Мельник.
По его словам, высказывание Шёнбаха повергло в глубокий шок всю общественность Украины. Мельник считает, что произошедшее "серьёзно ставит под вопрос международный авторитет и надёжность Германии".
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Напомним, ранее вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах сказал, что Крымский полуостров никогда не вернётся в состав Незалежной. При этом вице-адмирал подчеркнул, что его слова отражают только его личное мнение. МИД Украины потребовал от Германии опровергнуть высказывание Шёнбаха о Крыме. Там заявили, что полуостров может быть потерян лишь "в воображении немецкого вице-адмирала" и непременно вернётся стране. Слова Шёнбаха также вызвали критику в МИД и Минобороны ФРГ. А газета Bild вечером 22 января сообщила, что на этом фоне вице-адмирал подал в отставку. Позже сам Шёнбах подтвердил, что подал прошение об отставке, министр обороны его удовлетворила.
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