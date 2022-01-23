Врач Треско предупредила об опасности популярного народного средства для снижения давления

Народный рецепт настоя из шишек, луковой шелухи и боярышника, который используется для снижения артериального давления, может отрицательно сказаться на здоровье. Об этом рассказала врач-терапевт Елена Треско.

"Есть данные, что настой шишек может усилить кровообращение, и это вызовет повреждение сосудистой стенки, а если давление очень высокое, мы можем спровоцировать геморрагический инсульт. В таком случае этот сомнительный народный рецепт принесёт больше вреда, чем пользы", — отметила медик в беседе с Пятым каналом.