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Врач Треско предупредила об опасности популярного народного средства для снижения давления

Терапевт призвала перед переходом на альтернативную медицину взвесить все "за" и "против", чтобы итогом лечения не стал летальный исход.

23 января, 05:29

Фото © Pixabay

Народный рецепт настоя из шишек, луковой шелухи и боярышника, который используется для снижения артериального давления, может отрицательно сказаться на здоровье. Об этом рассказала врач-терапевт Елена Треско.

"Есть данные, что настой шишек может усилить кровообращение, и это вызовет повреждение сосудистой стенки, а если давление очень высокое, мы можем спровоцировать геморрагический инсульт. В таком случае этот сомнительный народный рецепт принесёт больше вреда, чем пользы", отметила медик в беседе с Пятым каналом.

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По мнению Треско, люди переходят на народные средства из-за отчаяния от того, что регулярный приём фармацевтических препаратов не приводит к ожидаемому эффекту. Однако врач призывает перед этим решением взвесить все "за" и "против", чтобы итогом лечения альтернативной медициной не стал летальный исход.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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