Экс-депутат Рады Мураев связал заявление МИД Британии с планами "закрыть" его телеканал

Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого, по утверждению МИД Великобритании, Россия якобы хочет привести к власти в Киеве, предположил, что обвинения в его адрес связаны с чьим-то желанием "закрыть ещё один независимый телеканал".

"Мне трудно переварить эту глупость и чушь. Может быть, кто-то хочет закрыть ещё один независимый телеканал", — приводит слова Мураева газета Telegraph.