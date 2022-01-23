Экс-депутат Рады Мураев связал заявление МИД Британии с планами "закрыть" его телеканал
Бывший украинский парламентарий, говоря об обвинениях Лондона, отметил, что ему сложно "переварить эту глупость и чушь".
Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Фото © nashi.ua
Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого, по утверждению МИД Великобритании, Россия якобы хочет привести к власти в Киеве, предположил, что обвинения в его адрес связаны с чьим-то желанием "закрыть ещё один независимый телеканал".
"Мне трудно переварить эту глупость и чушь. Может быть, кто-то хочет закрыть ещё один независимый телеканал", — приводит слова Мураева газета Telegraph.
Экс-депутат владеет телеканалом "Наш", который начал вещание в 2018 году.
Напомним, в феврале прошлого года три украинских телеканала — "112 Украина", NewsOne и ZIK — прекратили вещание из-за санкций президента Незалежной Владимира Зеленского. Он объяснил своё решение "борьбой с пропагандой". После этого журналисты создали канал "Первый независимый", но спустя час он был отключён от спутникового и кабельного вещания.
"Вопрос к мистеру Бину": Мураев удивился заявлению МИД Британии о том, что РФ "хочет привести" его к власти в Киеве
23 января МИД Великобритании заявил, что Россия якобы намерена "посадить" в Киеве пророссийского лидера. Утверждалось, что лояльное по отношению к Москве правительство может возглавить экс-депутат Рады, лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Также дипломаты Соединённого Королевства заявили, что владеют информацией, согласно которой "российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками". МИД РФ назвал заявление Лондона дезинформацией и призвал "прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига". Стоит отметить, что Мураев с 2018 года находится под российскими санкциями и ему запрещён въезд в РФ.
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