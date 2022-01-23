Франсис Нганну победил Сирила Гана и отстоял титул чемпиона UFC в тяжёлом весе

AAAAAAAND STILL Нганну, похоже, надолго забрал себе чемпионский пояс UFC 🔥 Как думаешь, сейчас в промоушене есть парень, который может победить Фрэнсиса? 🤔 pic.twitter.com/sutJYMQucr

Поединок продлился все отведённые на него пять раундов. По итогу судьи отдали победу Нганну со счётом 49:46, 48:47, 48:47. Теперь на счету 35-летнего Нганну по прозвищу Хищник 17 побед и три поражения. Титул чемпиона UFC он завоевал в марте 2021 года, победив хорвата Стипе Миочича. У 31-летнего Гана 10 побед. Поражение от Нганну стало для француза первым в карьере.