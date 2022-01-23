Франсис Нганну победил Сирила Гана и отстоял титул чемпиона UFC в тяжёлом весе
Хищник взял верх единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Эта победа стала для него 17-й в MMA.
Франсис Нганну © Instagram / francisngannou
Камерунский боец смешанных боевых единоборств (MMA) Франсис Нганну победил француза Сирила Гана на турнире UFC 270 в Анахайме (США) и отстоял титул чемпиона.
AAAAAAAND STILL— Матч ТВ (@MatchTV) January 23, 2022
Нганну, похоже, надолго забрал себе чемпионский пояс UFC 🔥
Как думаешь, сейчас в промоушене есть парень, который может победить Фрэнсиса? 🤔 pic.twitter.com/sutJYMQucr
Поединок продлился все отведённые на него пять раундов. По итогу судьи отдали победу Нганну со счётом 49:46, 48:47, 48:47. Теперь на счету 35-летнего Нганну по прозвищу Хищник 17 побед и три поражения. Титул чемпиона UFC он завоевал в марте 2021 года, победив хорвата Стипе Миочича. У 31-летнего Гана 10 побед. Поражение от Нганну стало для француза первым в карьере.
В соглавном бою вечера бразилец Дейвисон Фигейреду единогласным решением судей победил мексиканца Брэндона Морено и вернул себе титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.
Ранее стало известно, что российский боец UFC Александр Волков встретится с британцем Томом Аспиналлом на турнире в Лондоне.
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