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Франсис Нганну победил Сирила Гана и отстоял титул чемпиона UFC в тяжёлом весе

Хищник взял верх единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Эта победа стала для него 17-й в MMA.

23 января, 06:28

Франсис Нганну © Instagram / francisngannou

Камерунский боец смешанных боевых единоборств (MMA) Франсис Нганну победил француза Сирила Гана на турнире UFC 270 в Анахайме (США) и отстоял титул чемпиона.

Поединок продлился все отведённые на него пять раундов. По итогу судьи отдали победу Нганну со счётом 49:46, 48:47, 48:47. Теперь на счету 35-летнего Нганну по прозвищу Хищник 17 побед и три поражения. Титул чемпиона UFC он завоевал в марте 2021 года, победив хорвата Стипе Миочича. У 31-летнего Гана 10 побед. Поражение от Нганну стало для француза первым в карьере.

Российский боец Саид Нурмагомедов победил американца Стэманна на турнире UFC 270

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В соглавном бою вечера бразилец Дейвисон Фигейреду единогласным решением судей победил мексиканца Брэндона Морено и вернул себе титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Ранее стало известно, что российский боец UFC Александр Волков встретится с британцем Томом Аспиналлом на турнире в Лондоне.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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