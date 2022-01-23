Южная Корея погасила долг Ирана перед ООН в размере $18 млн

Южная Корея погасила задолженность Ирана перед ООН, заплатив взнос от исламской республики в размере 18 миллионов. Об этом сообщили в южнокорейском Министерстве планирования и финансов.

"Правительство [Южной] Кореи завершило выплату взноса Ирана в ООН в размере 18 миллионов долларов... иранских средств при активном сотрудничестве с соответствующими организациями, такими как Министерство финансов США и Секретариат ООН", — говорится в сообщении.

Погашение задолженности было осуществлено за счёт иранских активов, которые из-за экономических санкций США оказались заморожены в банках Южной Кореи. Отмечается, что наличие долга перед ООН лишает государство права голоса в Генеральной Ассамблее.