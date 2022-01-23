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Южная Корея погасила долг Ирана перед ООН в размере $18 млн

Выплата была произведена за счёт иранских активов, которые из-за санкций США оказались заморожены в южнокорейских банках.

23 января, 07:13

© Pixabay

Южная Корея погасила задолженность Ирана перед ООН, заплатив взнос от исламской республики в размере 18 миллионов. Об этом сообщили в южнокорейском Министерстве планирования и финансов.

"Правительство [Южной] Кореи завершило выплату взноса Ирана в ООН в размере 18 миллионов долларов... иранских средств при активном сотрудничестве с соответствующими организациями, такими как Министерство финансов США и Секретариат ООН", — говорится в сообщении.

Погашение задолженности было осуществлено за счёт иранских активов, которые из-за экономических санкций США оказались заморожены в банках Южной Кореи. Отмечается, что наличие долга перед ООН лишает государство права голоса в Генеральной Ассамблее.

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Ранее Лайф сообщал, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую отрицание холокоста.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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