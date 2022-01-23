Испытания назальной вакцины "Спутник" начнутся в начале следующей недели
Для исследований центр Гамалеи уже набрал несколько десятков добровольцев.
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Клинические испытания интраназальной вакцины "Спутник" начнутся на следующей неделе, первых участников исследования собираются привить уже в понедельник-вторник, сообщил директор центра Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.
"Первые два-три десятка добровольцев уже набраны, но введение пока не началось. Наверное, начнётся с понедельника – со вторника. Предполагается, что первые две фазы клинических испытаний займут три месяца", — уточнил Гинцбург в беседе с "Интерфаксом".
Он отметил, что "регистрация пойдёт классическим путём": в двух первых фазах в исследовании препарата примут участие несколько сотен добровольцев, а в третьей ещё полторы – три тысячи. При этом запускать вакцину в гражданский оборот можно будет по итогам двух этапов. Гинцбург полагает, что использование интраназального "Спутника" смогло бы сдержать распространение "омикрона".
Напомним, что о разработке назальной вакцины от коронавируса стало известно в октябре прошлого года. Одним из первых, кто испытал на себе препарат, стал президент России Владимир Путин.
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