Испытания назальной вакцины "Спутник" начнутся в начале следующей недели

"Первые два-три десятка добровольцев уже набраны, но введение пока не началось. Наверное, начнётся с понедельника – со вторника. Предполагается, что первые две фазы клинических испытаний займут три месяца", — уточнил Гинцбург в беседе с "Интерфаксом".

Он отметил, что "регистрация пойдёт классическим путём": в двух первых фазах в исследовании препарата примут участие несколько сотен добровольцев, а в третьей ещё полторы – три тысячи. При этом запускать вакцину в гражданский оборот можно будет по итогам двух этапов. Гинцбург полагает, что использование интраназального "Спутника" смогло бы сдержать распространение "омикрона".