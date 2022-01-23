Под Новосибирском пенсионер изнасиловал семилетнюю девочку в своей машине
За подобные преступления ранее мужчина судим не был, семья ребёнка также ни на каких учётах не состояла.
© ТАСС / Никита Попов
Шокирующий случай произошёл в Новосибирской области. Там 69-летний мужчина вывез за город семилетнюю девочку и изнасиловал. Как пишет kp.ru со ссылкой на источник, инцидент произошёл в Карасукском районе.
Как ребёнок попал в машину к пенсионеру, не уточняется, однако спустя некоторое время злоумышленник увёз жертву за четыре километра от села Октябрьское, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.
По заявлению матери пострадавшей мужчину задержали. Отмечается, что ранее к уголовной ответственности за аналогичные преступления он не привлекался. Семья ребёнка также не стояла ни на каких профилактических учётах. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф сообщал, что в Омске правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней дочери своей любовницы. Скрываясь от полиции, мужчина взобрался на дерево. 38-летний подозреваемый ранее был судим восемь раз за кражи. В беседе с Лайфом соседи назвали омича работягой и наркоманом. По словам местных жителей, мужчина иногда выпивал, а при задержании полицейскими вёл себя неадекватно. 14 января суд отправил его в СИЗО на два месяца.
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