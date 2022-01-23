Под Новосибирском пенсионер изнасиловал семилетнюю девочку в своей машине

Шокирующий случай произошёл в Новосибирской области. Там 69-летний мужчина вывез за город семилетнюю девочку и изнасиловал. Как пишет kp.ru со ссылкой на источник, инцидент произошёл в Карасукском районе.

Как ребёнок попал в машину к пенсионеру, не уточняется, однако спустя некоторое время злоумышленник увёз жертву за четыре километра от села Октябрьское, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.