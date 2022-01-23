Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с канадцем Шаповаловым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.

Бывшая первая ракетка мира Надаль в матче четвёртого круга был сильнее француза Адриана Маннарино — 7:6 (16:14), 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.