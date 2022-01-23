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Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с канадцем Шаповаловым

Последний в своём матче четвёртого круга был сильнее немца Александра Зверева, который считался одним из фаворитов турнира.

23 января, 07:55

Испанский теннисист Рафаэль Надаль. Фото © ТАСС / EPA / Dave Hunt

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.

Бывшая первая ракетка мира Надаль в матче четвёртого круга был сильнее француза Адриана Маннарино — 7:6 (16:14), 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

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Шаповалов же переиграл третью ракетку мира немца Александра Зверева, которого многие считали одним из главных фаворитов турнира. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась победой канадца со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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