Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с канадцем Шаповаловым
Последний в своём матче четвёртого круга был сильнее немца Александра Зверева, который считался одним из фаворитов турнира.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль. Фото © ТАСС / EPA / Dave Hunt
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.
Бывшая первая ракетка мира Надаль в матче четвёртого круга был сильнее француза Адриана Маннарино — 7:6 (16:14), 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.
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Шаповалов же переиграл третью ракетку мира немца Александра Зверева, которого многие считали одним из главных фаворитов турнира. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась победой канадца со счётом 6:3, 7:6, 6:3.
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