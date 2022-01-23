Назван способ определить омикрон-штамм коронавируса без теста

Оказалось, что коронавирус можно определить и без специального теста. Так, симптомами заражения "омикроном" являются кашель, заложенность носа, насморк и усталость, заявила специалист по инфекционным заболеваниям, член консультативного комитета по практике иммунизации Кэтрин Полинг.

"Кашель, заложенность носа, насморк и усталость, по-видимому, являются характерными симптомами варианта "омикрон", — передаёт её слова телеканал NBC Chicago.

Эксперт отметила, что, в отличие от дельта-штамма, многие пациенты не теряют ни вкуса, ни обоняния. При этом наиболее часто встречающимся симптомом даже при лёгких прорывных инфекциях остаётся боль в горле.