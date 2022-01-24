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"Я огромный почитатель Достоевского": Кандидат в президенты Франции Земмур признался в любви к русской культуре

Также он отметил, что не верит во вмешательство в выборы со стороны РФ. По словам политика, вероятнее, что американцы прослушивали своих союзников, а не русские.

23 января, 22:48

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур. © ТАСС / АР

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур признался, что является большим почитателем русской культуры, в частности творчества Фёдора Достоевского, Льва Толстого и Василия Гроссмана. Об этом он рассказал в эфире телеканала France 5.

"Я люблю российский народ, я люблю его культуру, его литературу. Я огромный почитатель Достоевского, Толстого, Василия Гроссмана. Я полагаю, что французы и русские — это два великих народа, которые похожи больше, чем мы думаем", сказал Земмур.

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Кандидат в президенты также добавил, что не верит во вмешательство в выборы со стороны РФ, которое Москва категорически отрицает. По его словам, вероятнее, что американцы прослушивали своих союзников, а не русские.

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Выборы президента Франции состоятся 10 апреля. Помимо Земмура за пост намерены побороться действующий глава государства Эмманюэль Макрон, глава партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон, глава "Национального объединения" Марин Ле Пен, мэр Парижа Анн Идальго и другие политики.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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