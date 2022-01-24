Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур признался, что является большим почитателем русской культуры, в частности творчества Фёдора Достоевского, Льва Толстого и Василия Гроссмана. Об этом он рассказал в эфире телеканала France 5.

"Я люблю российский народ, я люблю его культуру, его литературу. Я огромный почитатель Достоевского, Толстого, Василия Гроссмана. Я полагаю, что французы и русские — это два великих народа, которые похожи больше, чем мы думаем", — сказал Земмур.

Кандидат в президенты также добавил, что не верит во вмешательство в выборы со стороны РФ, которое Москва категорически отрицает. По его словам, вероятнее, что американцы прослушивали своих союзников, а не русские.