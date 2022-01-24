"Открывашка универсальная": Захарова заявила, что Запад пользуется Украиной как полем для экспериментов
По словам представителя МИД, это позволяет "поддерживать огонь санкций". При этом, отметила Захарова, в такой ситуации не имеет значения отсутствие доказательств "агрессии" со стороны РФ.
Мария Захарова © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Запад использует Украину для реализации своих интересов в регионе и как поле для экспериментов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете "Известия".
"Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на какие-то процессы, обвинения нас бесконечные", — сказала Захарова.
По её словам, это позволяет Западу "поддерживать огонь санкций, постоянно что-то туда подкидывать". При этом, отметила представитель МИД, в такой ситуации не имеют значения отсутствие доказательств "агрессии" со стороны России и нарушения РФ международного права.
"Вот взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ — многонациональный, между прочим", — добавила Захарова.
Также она задала вопросы: почему при наших газовых энергетических контрактах, энергетической политике с Европой постоянно обсуждается Украина? Почему Соединённые Штаты влезают в наше, например, с Германией энергетическое партнёрство, где частный бизнес, где и государство присутствует, и инвесторы, и постоянно напоминают про Украину?
"Это не только касается какой-то одной сферы, это инструмент — знаете, как открывашка универсальная, видимо, для них", — отметила дипломат.
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Ранее Захарова объяснила, кто стоит за фейком о "просьбе" президента РФ Владимира Путина к председателю КНР Си Цзиньпину "не атаковать Украину" во время Олимпиады в Пекине. Представитель МИД сочла данные вбросы предвестниками провокаций со стороны Америки и ведомого ими киевского режима.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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