Запад использует Украину для реализации своих интересов в регионе и как поле для экспериментов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете "Известия".

"Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на какие-то процессы, обвинения нас бесконечные", — сказала Захарова.

По её словам, это позволяет Западу "поддерживать огонь санкций, постоянно что-то туда подкидывать". При этом, отметила представитель МИД, в такой ситуации не имеют значения отсутствие доказательств "агрессии" со стороны России и нарушения РФ международного права.

"Вот взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ — многонациональный, между прочим", — добавила Захарова.

Также она задала вопросы: почему при наших газовых энергетических контрактах, энергетической политике с Европой постоянно обсуждается Украина? Почему Соединённые Штаты влезают в наше, например, с Германией энергетическое партнёрство, где частный бизнес, где и государство присутствует, и инвесторы, и постоянно напоминают про Украину?

"Это не только касается какой-то одной сферы, это инструмент — знаете, как открывашка универсальная, видимо, для них", — отметила дипломат.