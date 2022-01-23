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Захарова уличила Британию в заранее подготовленном вбросе про "смену власти" на Украине

По её мнению, эти действия являются злонамеренной информационной агрессией Лондона против Москвы.

23 января, 14:22
<p>Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10226850564399843&set=pb.1523648416.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © Facebook / Мария Захарова

Вброс британского МИД о том, что РФ якобы намерена привести на Украине к власти "пророссийского лидера", был подготовлен заранее в надежде, что Москва не отреагирует вовремя. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сегодня был вброс британского внешнеполитического ведомства. Самое интересное, как он осуществлялся. Речь идёт о материалах, которые были опубликованы у них на официальных ресурсах и которые рассказывали о том, что якобы Россия готовит какой-то переворот на Украине. Заранее был подготовлен материал. Казалось бы, можно было бы и в субботу днём, и вечером его опубликовать. Нет, было выбрано удачное, с их точки зрения, время — 1:30 ночи по Москве. Они считали, что мы не отреагируем, и заранее разослали материал по средствам массовой информации", сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

По мнению представителя МИД, действия британского ведомства были проявлением злонамеренной информационной агрессии. Она отметила, что Лондон делает всё, чтобы бесконечно поддерживать тему "российской угрозы" на плаву, не пренебрегая заявлениями о якобы вторжениях и переворотах.

Посольство РФ назвало анекдотичным заявление Британии о "пророссийском лидере" для Украины

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Напомним, ранее МИД Великобритании обвинил Россию в намерении привести к власти на Украине лояльное по отношению к Москве правительство. Одним из главных кандидатов на должность главы кабмина там назвали украинского нардепа и лидера партии "Наши" Евгения Мураева. При этом сам Мураев с 2018 года находится под российскими санкциями. В МИД России ответили на заявление британских коллег и потребовали прекратить провокационную деятельность, назвав распространяемые Лондоном данные дезинформацией.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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