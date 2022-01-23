Захарова уличила Британию в заранее подготовленном вбросе про "смену власти" на Украине

"Сегодня был вброс британского внешнеполитического ведомства. Самое интересное, как он осуществлялся. Речь идёт о материалах, которые были опубликованы у них на официальных ресурсах и которые рассказывали о том, что якобы Россия готовит какой-то переворот на Украине. Заранее был подготовлен материал. Казалось бы, можно было бы и в субботу днём, и вечером его опубликовать. Нет, было выбрано удачное, с их точки зрения, время — 1:30 ночи по Москве. Они считали, что мы не отреагируем, и заранее разослали материал по средствам массовой информации", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".