Бастрыкин поручил подготовить правки в закон из-за нападений бродячих собак на людей

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал внести изменения в действующее законодательство после очередного случая нападения бродячих собак, который закончился трагедией. Глава ведомства поручил подготовить предложения, чтобы исключить повторения подобных случаев.

"Председатель СК России поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов", — говорится на сайте ведомства.

Бастрыкин отметил, что случаи нападения бездомных животных на людей участились и происходят в разных регионах страны. По мнению главы СК, проблема не получает должного внимания со стороны властей или же игнорируется чиновниками намеренно. Помимо ужесточения законодательства Бастрыкин также потребовал от подчинённых в дальнейшем принимать исчерпывающие меры по расследованию подобных инцидентов.