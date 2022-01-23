Бастрыкин поручил подготовить правки в закон из-за нападений бродячих собак на людей
По его мнению, проблема бездомных животных не получает должного внимания со стороны властей или же игнорируется чиновниками намеренно.
© ТАСС / Фадеичев Сергей
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал внести изменения в действующее законодательство после очередного случая нападения бродячих собак, который закончился трагедией. Глава ведомства поручил подготовить предложения, чтобы исключить повторения подобных случаев.
"Председатель СК России поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов", — говорится на сайте ведомства.
Бастрыкин отметил, что случаи нападения бездомных животных на людей участились и происходят в разных регионах страны. По мнению главы СК, проблема не получает должного внимания со стороны властей или же игнорируется чиновниками намеренно. Помимо ужесточения законодательства Бастрыкин также потребовал от подчинённых в дальнейшем принимать исчерпывающие меры по расследованию подобных инцидентов.
Напомним, 22 января в селе Домна семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак, когда она возвращалась из музыкальной школы. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека". Разъярённые жители сами стали ликвидировать бродячих собак. На место трагедии приехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов. На встречу с властями пришли десятки человек. Местные жители грозятся устроить бойкот и отказываются отпускать детей в школу. Глава Забайкалья также заявил о необходимости изменить закон об отлове бездомных животных.
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