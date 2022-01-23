Бывший генсек НАТО заявил, что Украина не войдёт в состав альянса в обозримом будущем

Украина в ближайшем будущем не станет членом НАТО, несмотря на переговоры с западными партнёрами, заявил бывший генсек НАТО Яп де Хоп Схеффер.

"В обозримом и в непредвиденном будущем они [Украина] не станут членом НАТО. И я думаю, что вся группа за столом в Бухаресте [в 2008 году] знала это", — приводит его слова газета Financial Times.

По его словам, уже тогда было ясно, что для противников членства Украины в НАТО это промедление со вступлением в альянс продлится до тех пор, пока "ад не замёрзнет". Собственное заявление на бухарестском саммите 2008 года, в ходе которой он предположил, что у Незалежной есть шанс стать частью альянса, Схеффер назвал "уродливым компромиссом".

При этом бывший генсек блока отметил, что тогда и до сегодняшнего дня президент РФ Владимир Путин прекрасно знал, что НАТО и США никогда не будут воевать с Россией из-за Украины.