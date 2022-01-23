Пожар охватил ресторан в Зеленограде

В Зеленограде загорелся ресторан "Раздолье". Видео © LIFE

В Зеленограде загорелся ресторанный комплекс "Раздолье". На данный момент огонь охватил уже 600 квадратных метров. Горит часть основного здания, а также несколько деревянных домиков для гостей на внутренней территории комплекса, сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

По его сведениям, на месте работают семь пожарных расчётов. Было эвакуировано 70 человек. Сегодня в этом комплексе должна была состояться свадьба. На кадрах с места происшествия видно, что один из гостевых домиков охватило пламя. Его каркас сгорел дотла. Из-под крыши главного здания идёт дым. Чёрные клубы простираются на несколько десятков метров от места пожара.