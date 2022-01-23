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У 39 прибывших на Олимпиаду в Пекине обнаружили коронавирус

В этом списке нет спортсменов или же членов команд. Всего на Игры уже приехало более 2,5 тысячи человек.

23 января, 13:52

Олимпийские игры в Пекине. Фото © Getty Images / Michael Heiman

Сразу у 39 человек, которые приехали на Олимпийские игры в Пекин, был обнаружен коронавирус, сообщает официальный сайт оргкомитета соревнований.

Стоит отметить, что на Игры уже приехало более 2,5 тысячи человек. Из них — 171 спортсмен. Отмечается, что среди заболевших нет участников соревнований или представителей команд.

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Добавим, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего на них будет разыграно 109 комплектов наград.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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