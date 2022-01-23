У 39 прибывших на Олимпиаду в Пекине обнаружили коронавирус

Сразу у 39 человек, которые приехали на Олимпийские игры в Пекин, был обнаружен коронавирус, сообщает официальный сайт оргкомитета соревнований.

Стоит отметить, что на Игры уже приехало более 2,5 тысячи человек. Из них — 171 спортсмен. Отмечается, что среди заболевших нет участников соревнований или представителей команд.