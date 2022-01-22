"Не дружат с головой": Роднина прокомментировала запрет украинским спортсменам делать фото с россиянами на ОИ
Ранее власти Незалежной рекомендовали участникам Игр избегать совместных снимков с нашими спортсменами, а также не давать интервью на русском языке.
Фото © ТАСС / AP Photo / Mark Schiefelbein
Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе со Sport24 прокомментировала запрет властей Украины для своих спортсменов делать фотографии с россиянами во время Олимпиады в Пекине.
"Украинские спортсмены понимают, что это ерунда. Глупо удовлетворять политические хотелки на крупнейшем спортивном форуме. Хорошо ещё, что не пригрозили своим спортсменам снятием с Олимпиады за интервью на русском языке. Ну если не дружат с головой, то какой с них спрос? Дурак не сможет прочитать Олимпийскую хартию — на то он и дурак", — заявила Роднина.
Ранее Лайф сообщал, что Министерство спорта Украины запретило выступающим за страну на Олимпиаде в Пекине спортсменам давать интервью на русском языке, а также делать совместные фотографии с представителями России.
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