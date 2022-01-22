Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе со Sport24 прокомментировала запрет властей Украины для своих спортсменов делать фотографии с россиянами во время Олимпиады в Пекине.

"Украинские спортсмены понимают, что это ерунда. Глупо удовлетворять политические хотелки на крупнейшем спортивном форуме. Хорошо ещё, что не пригрозили своим спортсменам снятием с Олимпиады за интервью на русском языке. Ну если не дружат с головой, то какой с них спрос? Дурак не сможет прочитать Олимпийскую хартию — на то он и дурак", — заявила Роднина.