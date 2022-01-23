Ребёнка, запертого в квартире с телами погибших матери и отца в Подмосковье, нашёл дядя

Первым супругов, отравившихся неизвестным веществом в подмосковном посёлке Обухово, обнаружил брат погибшего. Мужчина рассказал, что в день трагедии жена его родственника не вышла на работу, поэтому он заехал к ним проверить, всё ли в порядке. Об этом пишет Пятый канал.

Первая попытка успехом не увенчалась — на стук и звонки в дверь никто не реагировал. Телефон брата тоже не отвечал. Как выяснилось позже, мобильное устройство разрядилось и выключилось. Однако спустя время заволновалась и мать погибшего мужчины. Она попросила второго сына съездить к брату ещё раз, и уже тогда дверь в квартиру открыл девятилетний мальчик, который до этого изо всех сил пытался разбудить маму.

"Он в рвотной массе был по пояс — от рта до пояса. Я перепугался, не понял, что это рвота, думал, что кровь. Я голову поворачиваю — два тела в трёх метрах от двери лежат ко входу в комнату. Девушка в трусах и футболке, и мой брат в домашних штанах и кофте", — рассказал мужчина.

Первым делом он позвонил в экстренные службы, а также проверил, что ели его родственники накануне. Внимание привлёк картофель, который был и в супе, и в обеденном контейнере главы семейства, и на ужин у ребёнка. Также за день до трагедии погибшая принесла домой пирожки. А вот версия с алкоголем, вероятно, отпадает: по словам брата, никаких признаков застолья в доме не было.

Выживший мальчик рассказал, что перед сном ел картошку, а спать лёг в 11 часов вечера, чувствуя себя абсолютно нормально. Наутро его рвота будет в постели и на стенах, а на полу в прихожей — безжизненные тела мамы и папы, которые будто бы пытались помочь друг другу, но уже не в силах были двигаться.