Захарова заявила о проработке деталей визита главы МИД Британии в Москву

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что возможность визита главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву прорабатывается.

"Такой запрос (на визит главы МИД Великобритании в РФ. — Прим. Лайфа) был получен от британской стороны, возможность такого визита прорабатывается", — сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".