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Захарова заявила о проработке деталей визита главы МИД Британии в Москву

Она отметила, что Россия получила соответствующий запрос от коллег из Лондона.

23 января, 13:37
<p>Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / МИД РФ</p>

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что возможность визита главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву прорабатывается.

"Такой запрос (на визит главы МИД Великобритании в РФ. — Прим. Лайфа) был получен от британской стороны, возможность такого визита прорабатывается", — сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

В Посольстве Британии ответили на вопрос о возможном визите главы МИД в Москву

В Посольстве Британии ответили на вопрос о возможном визите главы МИД в Москву

Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс может приехать в Москву для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Согласно достигнутой договорённости, переговоры состоятся в феврале.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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