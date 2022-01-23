Украинский депутат Кива признал правдивость слов экс-главы ВМС Германии о Крыме
По его мнению, офицер просто "назвал вещи своими именами", а Незалежной лучше озаботиться катастрофичностью своего положения.
Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива на заседании Верховной рады. Фото © ТАСС / Serg Glovny / ZUMA Wire
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал правдивыми слова немецкого вице-адмирала Шёнбаха о том, что Крым уже российский и таким останется. По его оценке, этот расклад уже ничем не изменить.
"А что он не так сказал? Назвал вещи своими именами. Я так тоже считаю, что ни возврат Крыма, ни вступление в НАТО, ни вступление в Евросоюз для Украины невозможны и вообще страна находится на грани катастрофы, окончательного развала и уничтожения как государства", — написал нардеп в "Фейсбуке".
Он согласен и со словами экс-главкома о том, что президенту РФ Владимиру Путину нужно высказать уважение. Депутат обратил внимание, что российский лидер заставляет Запад считаться с национальными интересами своего государства и "дрессирует" Запад, он требует ответов на свои ультиматумы в письменной форме и устанавливает сроки.
Напомним, ранее командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах сказал, что Крымский полуостров никогда не вернётся в состав Незалежной. Он подчеркнул, что его слова отражают только его личное мнение. МИД Украины потребовал от Германии опровергнуть это высказывание. Там заявили, что полуостров может быть потерян лишь "в воображении немецкого вице-адмирала" и непременно вернётся стране. Слова Шёнбаха также вызвали критику в МИД и Минобороны ФРГ. Позже вице-адмирал подал в отставку.
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