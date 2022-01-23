Украинский депутат Кива признал правдивость слов экс-главы ВМС Германии о Крыме

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал правдивыми слова немецкого вице-адмирала Шёнбаха о том, что Крым уже российский и таким останется. По его оценке, этот расклад уже ничем не изменить.

"А что он не так сказал? Назвал вещи своими именами. Я так тоже считаю, что ни возврат Крыма, ни вступление в НАТО, ни вступление в Евросоюз для Украины невозможны и вообще страна находится на грани катастрофы, окончательного развала и уничтожения как государства", — написал нардеп в "Фейсбуке".