"Зенит" оштрафует нападающего Азмуна из-за подписания контракта с "Байером"

"Зенит" оштрафует своего нападающего Сердара Азмуна из-за того, что тот без ведома тренерского штаба и руководства клуба уехал из расположения команды для подписания контракта с "Байером". Об этом сообщает "Чемпионат".

По информации источника издания, Азмуна может ждать "приличный штраф" из-за нарушения медицинского протокола клуба. Как пишет "Спорт-Экспресс", иранец и вовсе может быть переведён во вторую команду, которая выступает в ФНЛ-2.