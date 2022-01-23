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"Зенит" оштрафует нападающего Азмуна из-за подписания контракта с "Байером"

Ранее стало известно, что форвард перейдёт в немецкий клуб ближайшим летом после окончания сезона.

23 января, 13:11

Сердар Азмун. Фото © ТАСС / EPA / Anatoly Maltsev

"Зенит" оштрафует своего нападающего Сердара Азмуна из-за того, что тот без ведома тренерского штаба и руководства клуба уехал из расположения команды для подписания контракта с "Байером". Об этом сообщает "Чемпионат".

По информации источника издания, Азмуна может ждать "приличный штраф" из-за нарушения медицинского протокола клуба. Как пишет "Спорт-Экспресс", иранец и вовсе может быть переведён во вторую команду, которая выступает в ФНЛ-2.

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун перейдёт в немецкий "Байер" по окончании сезона

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун перейдёт в немецкий "Байер" по окончании сезона

Ранее Лайф сообщал, что Сердар Азмун летом перейдёт в "Байер" после окончания контракта с "Зенитом".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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