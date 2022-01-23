Папа римский призвал провести День молитвы за мир на Украине

Во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра папа римский Франциск предложил верующим помолиться за мир в свете растущей в мировом сообществе напряжённости и в частности в связи с ситуацией вокруг Украины.

"С большой обеспокоенностью слежу за ростом напряжённости, который грозит нанести новый удар по миру на Украине и поставить под вопрос безопасность европейского континента. Учитывая ситуацию, я предлагаю 26 января провести День молитвы за мир", — предложил понтифик.