Папа римский призвал провести День молитвы за мир на Украине
Он рассказал верующим, что с большой обеспокоенностью следит за ростом напряжённости.
Папа римский Франциск. Фото © ТАСС / ANGELO CARCONI
Во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра папа римский Франциск предложил верующим помолиться за мир в свете растущей в мировом сообществе напряжённости и в частности в связи с ситуацией вокруг Украины.
"С большой обеспокоенностью слежу за ростом напряжённости, который грозит нанести новый удар по миру на Украине и поставить под вопрос безопасность европейского континента. Учитывая ситуацию, я предлагаю 26 января провести День молитвы за мир", — предложил понтифик.
Он также призвал всех людей молиться Всевышнему, чтобы каждое действие и инициатива политиков служили человеческому братству, а не личным интересам.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
Комментариев: 0