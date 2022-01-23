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Папа римский призвал провести День молитвы за мир на Украине

Он рассказал верующим, что с большой обеспокоенностью следит за ростом напряжённости.

23 января, 13:07
<p>Папа римский Франциск. Фото © ТАСС / ANGELO CARCONI</p>

Папа римский Франциск. Фото © ТАСС / ANGELO CARCONI

Во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра папа римский Франциск предложил верующим помолиться за мир в свете растущей в мировом сообществе напряжённости и в частности в связи с ситуацией вокруг Украины.

"С большой обеспокоенностью слежу за ростом напряжённости, который грозит нанести новый удар по миру на Украине и поставить под вопрос безопасность европейского континента. Учитывая ситуацию, я предлагаю 26 января провести День молитвы за мир", — предложил понтифик.

Он также призвал всех людей молиться Всевышнему, чтобы каждое действие и инициатива политиков служили человеческому братству, а не личным интересам.

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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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