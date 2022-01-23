Посольство РФ назвало анекдотичным заявление Британии о "пророссийском лидере" для Украины

"Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надёжных гарантий европейской безопасности", — говорится в сообщении российского диппредставительства в "Телеграме".

В посольстве отметили, что относительно мировой арены Лондон находится "на обочине реальных дипломатических процессов", поэтому оставляет за собой роль разжигателя антироссийских настроений. Там также подчеркнули, что заявление Британии о планах России привести к власти на Украине лояльное правительство является вовсе анекдотичным, поскольку сам депутат, о котором шла речь, не только находится под санкциями Москвы, но и представляет опасность нацбезопасности.