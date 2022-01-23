Посольство РФ назвало анекдотичным заявление Британии о "пророссийском лидере" для Украины
В дипмиссии отметили, что такие высказывания весьма опасны в нынешней разогретой обстановке.
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Российское посольство в Великобритании обратилось к Министерству иностранных дел Соединённого Королевства с призывом прекратить риторические провокации по украинскому вопросу.
"Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надёжных гарантий европейской безопасности", — говорится в сообщении российского диппредставительства в "Телеграме".
В посольстве отметили, что относительно мировой арены Лондон находится "на обочине реальных дипломатических процессов", поэтому оставляет за собой роль разжигателя антироссийских настроений. Там также подчеркнули, что заявление Британии о планах России привести к власти на Украине лояльное правительство является вовсе анекдотичным, поскольку сам депутат, о котором шла речь, не только находится под санкциями Москвы, но и представляет опасность нацбезопасности.
Напомним, ранее МИД Великобритании обвинил Россию в намерении привести к власти на Украине лояльное по отношению к Москве правительство. Одним из главных кандидатов на должность главы кабмина там назвали украинского нардепа и лидера партии "Наши" Евгения Мураева. При этом сам Мураев с 2018 года находится под российскими санкциями. В МИД России ответили на заявление британских коллег и потребовали прекратить провокационную деятельность, назвав распространяемые Лондоном данные дезинформацией.
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