Мужская сборная России по биатлону взяла серебро в эстафете на Кубке мира
По ходу гонки наши спортсмены столкнулись с целым рядом сложностей, в том числе и падением.
Российский биатлонист Антон Бабиков. Фото © ТАСС / Matthias Schrader
Мужская сборная России по биатлону взяла серебряные медали эстафеты на этапе Кубка мира в Италии.
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За нашу команду выступали Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. На первом этапе с трудностями столкнулся Бабиков, который упал по ходу гонки. Не смог обойтись без штрафного круга Эдуард Латыпов. Однако перед самым финишем он смог обогнать соперников и принёс нашей команде серебро.
Победителями стали норвежцы, бронза — у команды Германии. Добавим, что это была заключительная гонка перед Олимпиадой в Пекине.
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