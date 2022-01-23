Мужская сборная России по биатлону взяла серебро в эстафете на Кубке мира

Мужская сборная России по биатлону взяла серебряные медали эстафеты на этапе Кубка мира в Италии.

Надежды на олимпийскую медаль: Женская сборная России завоевала серебро в эстафете на Кубке мира по биатлону

За нашу команду выступали Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. На первом этапе с трудностями столкнулся Бабиков, который упал по ходу гонки. Не смог обойтись без штрафного круга Эдуард Латыпов. Однако перед самым финишем он смог обогнать соперников и принёс нашей команде серебро.