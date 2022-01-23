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Мужская сборная России по биатлону взяла серебро в эстафете на Кубке мира

По ходу гонки наши спортсмены столкнулись с целым рядом сложностей, в том числе и падением.

23 января, 12:30

Российский биатлонист Антон Бабиков. Фото © ТАСС / Matthias Schrader

Мужская сборная России по биатлону взяла серебряные медали эстафеты на этапе Кубка мира в Италии.

Надежды на олимпийскую медаль: Женская сборная России завоевала серебро в эстафете на Кубке мира по биатлону

Надежды на олимпийскую медаль: Женская сборная России завоевала серебро в эстафете на Кубке мира по биатлону

За нашу команду выступали Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. На первом этапе с трудностями столкнулся Бабиков, который упал по ходу гонки. Не смог обойтись без штрафного круга Эдуард Латыпов. Однако перед самым финишем он смог обогнать соперников и принёс нашей команде серебро.

Победителями стали норвежцы, бронза — у команды Германии. Добавим, что это была заключительная гонка перед Олимпиадой в Пекине.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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