В Перми собака привела помощь к замерзающей в сугробе женщине
Спасённую приютила хозяйка четвероногого. Теперь полиция устанавливает личность незнакомки. Возможно, та сбежала из дома престарелых.
Пермячка обнаружила на улице замерзающую пожилую женщину © kp.ru
Жительница Перми спасла от смерти незнакомую пожилую женщину. Она обнаружила её замерзающей в сугробе, когда вышла ночью гулять с собакой. На старушке были домашние тапочки, имён родственников и свой адрес она назвать не смогла. О случившемся пишет kp.ru.
"Её учуяла наша собака. Это было в районе часа ночи. Бабушка в снегу лежала, в сугробе, и её не было видно. Абсолютно трезвая, чистая и опрятная на вид", — рассказала спасительница.
Она отвела старушку к себе домой, накормила и дала переночевать. Сейчас делом занимается полиция. По словам обнаруженной женщины, её зовут Ирина Фролова. Предполагается, что она могла сбежать из дома престарелых или медицинского учреждения.
Ранее Лайф писал, что 40-летняя женщина с головой нырнула в необорудованную купель и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Погибшая проживала в Санкт-Петербурге и работала юристом в строительной компании.
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