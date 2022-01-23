В Перми собака привела помощь к замерзающей в сугробе женщине

Жительница Перми спасла от смерти незнакомую пожилую женщину. Она обнаружила её замерзающей в сугробе, когда вышла ночью гулять с собакой. На старушке были домашние тапочки, имён родственников и свой адрес она назвать не смогла. О случившемся пишет kp.ru.

"Её учуяла наша собака. Это было в районе часа ночи. Бабушка в снегу лежала, в сугробе, и её не было видно. Абсолютно трезвая, чистая и опрятная на вид", — рассказала спасительница.

Она отвела старушку к себе домой, накормила и дала переночевать. Сейчас делом занимается полиция. По словам обнаруженной женщины, её зовут Ирина Фролова. Предполагается, что она могла сбежать из дома престарелых или медицинского учреждения.