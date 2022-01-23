НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Перми собака привела помощь к замерзающей в сугробе женщине

Спасённую приютила хозяйка четвероногого. Теперь полиция устанавливает личность незнакомки. Возможно, та сбежала из дома престарелых.

23 января, 12:39
<p>Пермячка обнаружила на улице замерзающую пожилую женщину © <a href="https://www.perm.kp.ru/daily/27354.5/4535234/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Пермячка обнаружила на улице замерзающую пожилую женщину © kp.ru

Жительница Перми спасла от смерти незнакомую пожилую женщину. Она обнаружила её замерзающей в сугробе, когда вышла ночью гулять с собакой. На старушке были домашние тапочки, имён родственников и свой адрес она назвать не смогла. О случившемся пишет kp.ru.

"Её учуяла наша собака. Это было в районе часа ночи. Бабушка в снегу лежала, в сугробе, и её не было видно. Абсолютно трезвая, чистая и опрятная на вид", — рассказала спасительница.

Она отвела старушку к себе домой, накормила и дала переночевать. Сейчас делом занимается полиция. По словам обнаруженной женщины, её зовут Ирина Фролова. Предполагается, что она могла сбежать из дома престарелых или медицинского учреждения.

Написала на снегу SOS: В Магнитогорске пенсионерка заблудилась и замёрзла насмерть

Написала на снегу SOS: В Магнитогорске пенсионерка заблудилась и замёрзла насмерть

Ранее Лайф писал, что 40-летняя женщина с головой нырнула в необорудованную купель и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Погибшая проживала в Санкт-Петербурге и работала юристом в строительной компании.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1