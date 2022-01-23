Инструктор назвала роковую ошибку женщины, утонувшей на Крещение в проруби Ленобласти

Купание местной жительницы в Ленинградской области на Крещение закончилось трагедией, так как она ныряла в купель по диагонали. Из-за этого её моментально унесло течением, ничего сделать уже было нельзя. Об этом рассказала спасатель, инструктор по первой помощи Любовь Кулакова.

"На оборудованных купелях есть ступеньки, там дежурят спасатели, я сама в своё время дежурила на купелях. И в них так, как эта женщина несчастная, никто не прыгает. Туда спускаются по деревянным ступенькам, а если что — спасатели готовы в любой момент подхватить, вытащить. Если не оборудованы, лучше в них вообще не окунаться, но если уж совсем приспичило, то купель должна быть на мелком месте, там, где нет течения. И ни в коем случае нельзя прыгать", — объяснила спасатель в интервью "Невским новостям".

По её словам, лучше всего ныряющего обвязать верёвкой, чтобы его можно было вытащить в любой момент. Либо минимум два человека должны держать его за руки. Однако в необорудованных местах от купания лучше вообще отказаться, так как жизнь всё-таки дороже, подчеркнула Кулакова. Также она напомнила, как правильно действовать, если человек провалился под лёд.

"Если мы гуляем по льду и понимаем, что проваливаемся, то нужно "слушать лёд". То есть идти медленно, как на коньках, такими приставными шагами. Если лёд начинает трещать и прогибаться, сразу же отходим назад по своим же следам или садимся, а ещё лучше ложимся на лёд, чтобы площадь была максимальная, и отползаем туда, откуда пришли", — посоветовала инструктор.