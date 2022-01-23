В Псковскую область направили 11,5 тысячи доз "Спутника лайт"

Минздрав РФ отправил 11,5 тысячи доз однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник лайт" в Псковскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минздравом России организована срочная доставка дополнительных 11 500 доз вакцины "Спутник лайт" в Псковскую область. Доступность вакцины "Спутник лайт" будет восстановлена в Псковской области в понедельник, 24 января", — говорится в сообщении.