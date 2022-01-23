В Псковскую область направили 11,5 тысячи доз "Спутника лайт"
Ранее стало известно, что в регионе закончились запасы препарата.
"Спутник лайт" © ТАСС / Александр Демьянчук
Минздрав РФ отправил 11,5 тысячи доз однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник лайт" в Псковскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Минздравом России организована срочная доставка дополнительных 11 500 доз вакцины "Спутник лайт" в Псковскую область. Доступность вакцины "Спутник лайт" будет восстановлена в Псковской области в понедельник, 24 января", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в регионе закончились запасы "Спутника лайт". На данный момент первым компонентом в Псковской области привился 276 071 человек, завершили курс вакцинации 273 318 жителей, прошли ревакцинацию 34 287 человек.
Комментариев: 0