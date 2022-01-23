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В Псковскую область направили 11,5 тысячи доз "Спутника лайт"

Ранее стало известно, что в регионе закончились запасы препарата.

23 января, 08:14
<p>"Спутник лайт" © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

"Спутник лайт" © ТАСС / Александр Демьянчук

Минздрав РФ отправил 11,5 тысячи доз однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник лайт" в Псковскую область. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минздравом России организована срочная доставка дополнительных 11 500 доз вакцины "Спутник лайт" в Псковскую область. Доступность вакцины "Спутник лайт" будет восстановлена в Псковской области в понедельник, 24 января", — говорится в сообщении.

Глава Псковской области Ведерников анонсировал скорую поставку вакцины "Спутник лайт"

Глава Псковской области Ведерников анонсировал скорую поставку вакцины "Спутник лайт"

Ранее стало известно, что в регионе закончились запасы "Спутника лайт". На данный момент первым компонентом в Псковской области привился 276 071 человек, завершили курс вакцинации 273 318 жителей, прошли ревакцинацию 34 287 человек.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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