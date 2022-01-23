ЛНР обвинила украинских силовиков в похищении военнослужащего республики

Украинские силовики похитили военнослужащего Луганской Народной Республики (ЛНР) у линии соприкосновения. Об этом со ссылкой на официального представителя Народной милиции самопровозглашённой республики сообщает Луганскинформцентр.

"22 января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой Вооружённых сил Украины похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР", — говорится в сообщении.

Отмечается, что незадолго до пропажи военнослужащий передал по рации сообщение о подозрительной активности в лесополосе, после чего решил проверить местность, не дожидаясь подкрепления. С тех пор на связь он больше не выходил. В Народной милиции считают, что похищенный может подвергаться пыткам со стороны украинских силовиков для дачи ложных показаний. Там также напомнили, что разведывательно-диверсионные действия украинцев нарушают соглашения по контролю за соблюдением перемирия, и призвали международных наблюдателей зафиксировать этот факт.

Напомним, что 13 октября 2021 года украинские силовики взяли в плен сотрудника СЦКК в ЛНР. Офицера остановили в районе пункта пропуска Первомайск – Золотое и увезли в неизвестном направлении. Власти республики утверждали, что у задержанного были все соответствующие документы и нашивки представителя СЦКК. Кроме того, он был безоружен. Позднее ЛНР призвала международных наблюдателей повлиять на Киев для возврата похищенного представителя. Там отметили, что на фоне произошедших событий ОБСЕ попросту бездействует, бросив человека на произвол судьбы.