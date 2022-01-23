Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев в беседе с "Матч ТВ" рассказал подробности скандального инцидента с появлением в ночном клубе Красноярска, где спортсмен был замечен пьяным.

По его словам, в ночь с 5 на 6 января он с друзьями приехал в клуб, где компания находилась в отдельной комнате. По пути в туалет друг Игнатьева решил взять коктейль, однако бармен не замечал его 20 минут. В итоге товарищу футболиста пришлось свистнуть, чтобы сотрудник заведения его заметил. Через некоторое время к Игнатьеву подошли охранники, которые сказали, что он "послал бармена".

"Охранники начали брать меня за руки и выводить. Я говорю: "Ребята, зачем? Сам могу выйти, если у вас претензии". Они вывели меня в холл. Повторяю им: "Я ничего не сделал. Позовите бармена, он вам подтвердит, разберёмся". Они сбегали дважды туда-обратно и на третий раз разрешили нам вернуться. Наш вечер продолжился, мы так же спокойно отдыхали в своей комнате. <...> Я был в шоке наутро. Меня поздравляли друзья с праздником и кидали ссылки на новости. Что за бред? Я обалдел", — продолжил Игнатьев.

Футболист также подчеркнул, что никогда не напивался сильно, а агрессия — это "вообще не про него".