Депутат Госдумы Шеремет назвал Зеленскому "лайфхак" для присоединения Крыма к Украине

Чтобы вернуть Крым, президенту Владимиру Зеленскому достаточно объявить о присоединении Украины к России. Такой совет украинскому лидеру дал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

"Если Зеленский так стремится объединиться с российским Крымом, то путь прост: нужно объявить о вхождении Украины в состав России. И тогда мы все вместе будем в составе одного великого государства — Российской Федерации", — цитирует его слова РИА "Новости".