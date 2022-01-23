Депутат Госдумы Шеремет назвал Зеленскому "лайфхак" для присоединения Крыма к Украине
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Если он последует совету, в стране исчезнут националисты и радикалы, отметил парламентарий.
Чтобы вернуть Крым, президенту Владимиру Зеленскому достаточно объявить о присоединении Украины к России. Такой совет украинскому лидеру дал депутат Госдумы Михаил Шеремет.
"Если Зеленский так стремится объединиться с российским Крымом, то путь прост: нужно объявить о вхождении Украины в состав России. И тогда мы все вместе будем в составе одного великого государства — Российской Федерации", — цитирует его слова РИА "Новости".
Парламентарий добавил, что в такой стране не будет места украинским националистам и радикалам, которые не только развязали гражданскую войну на родине, но и продолжают уничтожать Незалежную.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал "очень скоро, не через века" вернуть Донбасс и Крым в состав Украины. Вместе с тем украинский нардеп Дмитрий Разумков призвал главу государства выступить перед парламентом и рассказать депутатам, что на самом деле происходит в стране.