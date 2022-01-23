Депутат Госдумы Шеремет назвал Зеленскому "лайфхак" для присоединения Крыма к Украине

Если он последует совету, в стране исчезнут националисты и радикалы, отметил парламентарий.

Чтобы вернуть Крым, президенту Владимиру Зеленскому достаточно объявить о присоединении Украины к России. Такой совет украинскому лидеру дал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

"Если Зеленский так стремится объединиться с российским Крымом, то путь прост: нужно объявить о вхождении Украины в состав России. И тогда мы все вместе будем в составе одного великого государства — Российской Федерации", — цитирует его слова РИА "Новости".