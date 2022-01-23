Дочь Назарбаева вернулась в Instagram с философскими цитатами Омара Хайяма

Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия восстановила свои аккаунты в "Фейсбуке" и "Инстаграме", а также опубликовала пост с цитатой философа и поэта Омара Хайяма.

"Вспоминай Бога, когда тебе хорошо, и он вспомнит тебя тогда, когда тебе будет плохо. Не переживайте, когда кто-то отворачивается от вас. В жизни всё случается к лучшему. Жизнь мудрее, она просто иногда избавляет нас от ненужного", — говорится в публикации Алии.

Напомним, Алия Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес отца, а также выразила искренние соболезнования семьям погибших в массовых беспорядках. Однако после этого она закрыла профиль в "Инстаграме". Предполагалось, что девушка сделала это из-за того, что соцсеть отметила её местоположение — Объединённые Арабские Эмираты.