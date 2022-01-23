Дочь Назарбаева вернулась в Instagram с философскими цитатами Омара Хайяма
Одна из них гласит, что не стоит переживать из-за каких-либо потерь, ведь таким образом жизнь избавляет человека от ненужного.
Фото © Instagram / aliya_nazarbayeva_official
Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия восстановила свои аккаунты в "Фейсбуке" и "Инстаграме", а также опубликовала пост с цитатой философа и поэта Омара Хайяма.
"Вспоминай Бога, когда тебе хорошо, и он вспомнит тебя тогда, когда тебе будет плохо. Не переживайте, когда кто-то отворачивается от вас. В жизни всё случается к лучшему. Жизнь мудрее, она просто иногда избавляет нас от ненужного", — говорится в публикации Алии.
Напомним, Алия Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес отца, а также выразила искренние соболезнования семьям погибших в массовых беспорядках. Однако после этого она закрыла профиль в "Инстаграме". Предполагалось, что девушка сделала это из-за того, что соцсеть отметила её местоположение — Объединённые Арабские Эмираты.
Ранее также Лайф писал о том, что третий зять Назарбаева Тимур Кулибаев ушёл в отставку с занимаемой должности. Он покинул пост главы Нацпалаты предпринимателей Казахстана. До этого ещё два зятя Назарбаева были уволены с руководящих постов в казахстанских национальных компаниях. Димаш Досанов занимал место председателя правления в "Казтрансойле", а Кайрат Шарипбаев — в QazaqGaz.
Комментариев: 0