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Пожар произошёл в ТЦ "Гранит" в Новосибирске

Для ликвидации возгорания было привлечено более 55 человек и 17 единиц спецтехники.

23 января, 12:36
<p>Фото с места происшествия © <a href="https://54.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4664146" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Новосибирской области</a></p>

Фото с места происшествия © ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске в одной из аптек на территории торгового центра "Гранит" произошло задымление. Администрация и сотрудники ТЦ эвакуировали из здания 250 человек. В данный момент возгорание ликвидировано, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС РФ по области.

"Произошло возгорание электрощитовой, в результате чего сработала пожарная сигнализация в ТЦ и система пожаротушения в аптеке. Пожарные ликвидировали открытое горение. Информация о пострадавших не поступала",уточняется в сообщении.

Дли ликвидации пожара было привлечено более 55 человек и 17 единиц спецтехники. Специалистам потребовалось 13 минут, чтобы устранить огонь.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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