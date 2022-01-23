Пожар произошёл в ТЦ "Гранит" в Новосибирске

В Новосибирске в одной из аптек на территории торгового центра "Гранит" произошло задымление. Администрация и сотрудники ТЦ эвакуировали из здания 250 человек. В данный момент возгорание ликвидировано, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС РФ по области.

"Произошло возгорание электрощитовой, в результате чего сработала пожарная сигнализация в ТЦ и система пожаротушения в аптеке. Пожарные ликвидировали открытое горение. Информация о пострадавших не поступала", — уточняется в сообщении.

Дли ликвидации пожара было привлечено более 55 человек и 17 единиц спецтехники. Специалистам потребовалось 13 минут, чтобы устранить огонь.