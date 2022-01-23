Пожар произошёл в ТЦ "Гранит" в Новосибирске
Для ликвидации возгорания было привлечено более 55 человек и 17 единиц спецтехники.
Фото с места происшествия © ГУ МЧС России по Новосибирской области
В Новосибирске в одной из аптек на территории торгового центра "Гранит" произошло задымление. Администрация и сотрудники ТЦ эвакуировали из здания 250 человек. В данный момент возгорание ликвидировано, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС РФ по области.
"Произошло возгорание электрощитовой, в результате чего сработала пожарная сигнализация в ТЦ и система пожаротушения в аптеке. Пожарные ликвидировали открытое горение. Информация о пострадавших не поступала", — уточняется в сообщении.
Дли ликвидации пожара было привлечено более 55 человек и 17 единиц спецтехники. Специалистам потребовалось 13 минут, чтобы устранить огонь.
Ранее Лайф писал о том, что в Подмосковье загорелся двухэтажный магазин с автокрасками. В здании произошло обрушение между первым и вторым этажом. Сведения о пострадавших не поступали.
Лента новостей
В Якутске мужчина отбился от стаи собак, задушив одну из них голыми руками
сегодня в 12:26
Метровые сугробы, застрявшие авто: Жители Краснодарского края делятся кадрами последствий мощнейшего снегопада
сегодня в 12:23
"Стало бы подарком России": Госсекретарь МИД Франции счёл безумием предложения выйти из НАТО
сегодня в 12:14
Комментариев: 0