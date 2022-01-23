В Якутске мужчина отбился от стаи собак, задушив одну из них голыми руками
По его словам, всё закончилось благополучно, так как он физически подготовлен. Но если бы на его месте оказался ребёнок, животные бы его растерзали.
Мужчина получил травму ноги в результате нападения собак. Фото © Sakhaday
В Якутске на 30-летнего местного жителя напала стая бродячих собак. Мужчина отбивался от животных голыми руками. В результате схватки он задушил одного пса, получил травму ноги, но смог спастись.
"Одна из них вцепилась в мою ногу, прокусив джинсы и подштанники. Остальные нападали, гавкали. Я, разумеется, стал отбиваться. Схватил одну собаку и придушил. Честно говоря, цели убивать у меня не было. Но, видимо, в аффекте не рассчитал сил. Оказалось, сломал кадык. Как только собака упала, остальные разбежались", — рассказал мужчина местному изданию Sakhaday.
После нападения жителю потребовалась помощь медиков — на ноге осталась глубокая рана. По его словам, всё закончилось благополучно, так как он физически подготовлен. Но если бы на его месте оказался ребёнок, животные бы его растерзали. Он признался, что беспокоится за своих детей. По его мнению, такие собаки не должны свободно разгуливать по городу. Они представляют большую опасность для жителей.
Ранее в Якутске был ещё один случай нападения бродячих собак. Однако в тот раз всё закончилось трагически. Стая насмерть загрызла женщину, когда она проходила мимо ипподрома. Эти животные и раньше нападали на людей. Мэр города ввёл режим ЧС на территории Автодорожного округа. После гибели женщины, которая оказалась доцентом университета, в городе начали массово отлавливать бродячих собак. Власти города заверили, что, несмотря на экстренные меры, при обращении с животными будут соблюдаться законы.
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