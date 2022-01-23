В Якутске мужчина отбился от стаи собак, задушив одну из них голыми руками

"Одна из них вцепилась в мою ногу, прокусив джинсы и подштанники. Остальные нападали, гавкали. Я, разумеется, стал отбиваться. Схватил одну собаку и придушил. Честно говоря, цели убивать у меня не было. Но, видимо, в аффекте не рассчитал сил. Оказалось, сломал кадык. Как только собака упала, остальные разбежались", — рассказал мужчина местному изданию Sakhaday.

После нападения жителю потребовалась помощь медиков — на ноге осталась глубокая рана. По его словам, всё закончилось благополучно, так как он физически подготовлен. Но если бы на его месте оказался ребёнок, животные бы его растерзали. Он признался, что беспокоится за своих детей. По его мнению, такие собаки не должны свободно разгуливать по городу. Они представляют большую опасность для жителей.