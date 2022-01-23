Соратник Байдена Кунс выступил против отправки войск США на Украину

Американский сенатор-демократ Крис Кунс отрицательно высказался об идее ввода войск США на Украину в случае эскалации ситуации. Если Россия "вторгнется" в Незалежную, то неизбежны большие потери среди американских военных, заявил соратник главы Белого дома Джо Байдена The Hill.

По мнению Кунса, США нужно выбрать такую позицию, когда не придётся чем-то рисковать, но одновременно удастся оказать помощь Украине. Например, важно продолжать финансировать поставку ей оружия и поддерживать страну в рамках сотрудничества с НАТО. Сенатор напомнил слова президента США Джо Байдена, что "на любое пересечение Россией украинской границы будет дан массовый и быстрый ответ" и нужно продолжать действовать в рамках этого принципа.