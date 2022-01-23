ВМС США перехватили в Оманском заливе судно, шедшее из Ирана

В Оманском заливе перехватили судно, которое якобы перевозило правящим на севере Йемена повстанцам из движения "Ансар аллах" (хуситам) удобрения, используемые при изготовлении взрывчатых веществ. Об этом сообщает пятый флот ВМС США.

Как уточняется, судно из Ирана следовало по пути, который "традиционно используется для поставок оружия йеменским хуситам".

"В результате проверки гражданства судна, проведения досмотра американские силы обнаружили 40 тонн мочевины, химическое соединение, используемое для агроудобрений, которое также используется для производства взрывчатых веществ", — говорится в сообщении, размещённом в "Твиттере" ведомства.