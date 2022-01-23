Глава делегации РФ в Вене заявил, что Москва не будет терпеть провокации Украины и Запада
Гаврилов подчеркнул, что Россия сразу отреагирует, если станут атаковать наших граждан.
Российские солдаты на бронетранспортёре. Фото © Getty Images / Bekir Kasim / Anadolu Agency
Москва не намерена терпеть, если Украина и Запад пойдут на провокации в Донбассе. Об этом предупредил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Всё чётко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Чётко сказано, во всех СМИ чётко прозвучало", — сказал дипломат в эфире YouTube-канала "Изолента live".
Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. В проекте документа — такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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