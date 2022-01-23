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Регион
Опубликовано 23 января 2022, 11:47

"В ближайшее время закроем вопрос": Агент Ракицкого заявил о возможном уходе защитника из "Зенита"

С 2019 года он провёл за петербургскую команду 107 матчей.

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, вероятнее всего, покинет команду и подпишет контракт с другим клубом. Об этом "РБ-Спорт" заявил агент игрока Максим Дудченко.

"От "Зенита" пока не поступало предложения продлить контракт. В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не "Зенит", — заявил представитель защитника.

"Зенит" предложит новый контракт защитнику Ракицкому
"Зенит" предложит новый контракт защитнику Ракицкому

Добавим, что бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий перешёл в "Зенит" в январе 2019 года. За это время он провёл в составе сине-бело-голубых 107 матчей и забил семь голов.

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Фото © ФК "Зенит"

Шамиль Гаджиев
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