"В ближайшее время закроем вопрос": Агент Ракицкого заявил о возможном уходе защитника из "Зенита"

С 2019 года он провёл за петербургскую команду 107 матчей.

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, вероятнее всего, покинет команду и подпишет контракт с другим клубом. Об этом "РБ-Спорт" заявил агент игрока Максим Дудченко.

"От "Зенита" пока не поступало предложения продлить контракт. В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не "Зенит", — заявил представитель защитника.