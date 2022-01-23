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Французский генерал погиб при обстреле военной базы в Мали

Александр Мартен из 54-го артиллерийского полка Йера скончался в лагере Бархан.

23 января, 11:45
<p>Малийские военные. Фото © Getty Images / John Kalapo</p>

Малийские военные. Фото © Getty Images / John Kalapo

В Мали в результате обстрела военной базы был убит французский офицер Александр Мартен, принимавший участие в операции "Бархан", сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

"С большим волнением президент Республики [Эммануэль Макрон] узнал о гибели в Мали бригадного генерала Александра Мартена из 54-го артиллерийского полка Йера, который был убит в Гао во время миномётного обстрела военного лагеря Бархан днём ​​в субботу, 22 января", – говорится в сообщении.

Президент выразил свои соболезнования родным и близким погибшего и отметил признание и солидарность всего французского народа. Также в сообщении говорится, что Макрон подтвердил решимость страны продолжать борьбу с терроризмом в регионе вместе со своими партнёрами.

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Напомним, что в Мали весной 2021 года произошёл новый государственный переворот. Военнослужащие арестовали временного президента страны Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую военную базу Кати вблизи столицы страны Бамако.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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