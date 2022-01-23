Французский генерал погиб при обстреле военной базы в Мали
Александр Мартен из 54-го артиллерийского полка Йера скончался в лагере Бархан.
Малийские военные. Фото © Getty Images / John Kalapo
В Мали в результате обстрела военной базы был убит французский офицер Александр Мартен, принимавший участие в операции "Бархан", сообщила пресс-служба Елисейского дворца.
"С большим волнением президент Республики [Эммануэль Макрон] узнал о гибели в Мали бригадного генерала Александра Мартена из 54-го артиллерийского полка Йера, который был убит в Гао во время миномётного обстрела военного лагеря Бархан днём в субботу, 22 января", – говорится в сообщении.
Президент выразил свои соболезнования родным и близким погибшего и отметил признание и солидарность всего французского народа. Также в сообщении говорится, что Макрон подтвердил решимость страны продолжать борьбу с терроризмом в регионе вместе со своими партнёрами.
Напомним, что в Мали весной 2021 года произошёл новый государственный переворот. Военнослужащие арестовали временного президента страны Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую военную базу Кати вблизи столицы страны Бамако.
Комментариев: 0