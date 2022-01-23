Похороны фотожурналиста Владимира Лагранжа состоятся 25 января

Похороны фотографа Владимира Лагранжа, о смерти которого стало известно накануне, состоятся во вторник, 25 января. Об этом сообщает "Российская газета".

Уточняется, что церемония прощания с фотожурналистом состоится в 11 утра в похоронном доме "Троекурово". Мероприятие продлится один час, после чего тело Лагранжа перевезут на кладбище.