Похороны фотожурналиста Владимира Лагранжа состоятся 25 января
Церемония прощания с ним пройдёт в похоронном доме "Троекурово" в 11 утра.
Владимир Лагранж © ИТАР-ТАСС / Павел Смертин
Похороны фотографа Владимира Лагранжа, о смерти которого стало известно накануне, состоятся во вторник, 25 января. Об этом сообщает "Российская газета".
Уточняется, что церемония прощания с фотожурналистом состоится в 11 утра в похоронном доме "Троекурово". Мероприятие продлится один час, после чего тело Лагранжа перевезут на кладбище.
Напомним, о смерти Владимира Лагранжа сообщила основатель фотогалереи имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская. Фотограф скончался на 83-м году жизни. Причина смерти не раскрывается. За свою творческую карьеру Лагранж успел поработать в фотохронике ТАСС, снимал для таких журналов, как "Советский Союз" и "Родина", а также сотрудничал с французским агентством Sipa Press.
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