Телеведущая и экс-участница "Дома-2" Алёна Водонаева призналась, что роды и нахождение в клинике обошлись её бывшему мужу в кругленькую сумму. По её словам, за эти деньги вполне можно купить люксовый автомобиль, например Lexus.

"В декрете я лежала на сохранении. Мой муж осуществлял все мои потребности и покрывал немыслимые счета за роддом и всё, что с ним было связано. Счетов было много! В 2010 году роды обошлись нам как мой Lexus. И это нормально, на меньшее я не согласна", — цитирует девушку Starhit.

Водонаева не первый раз шокирует поклонников своим отношением к финансовому состоянию избранника. Она уверена, что мужчина должен быть не просто щедрым, а нескромно щедрым. "Зачем рожать от недееспособного, кто не обеспечит лучшее будущее?" — так отозвалась девушка о мужчинах, которые не имеют высоких доходов.