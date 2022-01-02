Королевы эпатажа, которых все ненавидят и любят одновременно

Алёна Водонаева

Алёна Водонаева. Фото © Instagram / alenavodonaeva

Алёна Водонаева начала свой путь к успеху с реалити-шоу "Дом-2", зрителям которого запомнилась эффектной фигурой и ярким темпераментом. Уроженка Тюмени имеет диплом журналиста, но после ухода с телепроекта прославилась не профессиональными достижениями, а провокационными высказываниями. Она называла Россию "нищей и жадной", а многодетных родителей — "низкообразованным быдлом", чем навлекла на себя не только всенародное негодование, но и доследственную проверку за разжигание ненависти.

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото © Instagram / buzova86

Но главная "хайпожорка" из "Дома-2" — это, безусловно, Ольга Бузова. Вспоминать скандальные истории с её участием можно бесконечно. Публика регулярно обсуждает её смелые наряды, нелепые высказывания и странное поведение. Её считают легкомысленной и нередко обвиняют в чрезмерной любви к алкоголю, а ещё злорадствуют над её неудачными романами. Впрочем, благодаря негативу, который сопровождает жизнь звезды, её известность только растёт.

Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото © Instagram / asmuskristina

Кристина Асмус заработала статус эпатажной знаменитости благодаря контрасту. Российские зрители познакомились с актрисой, когда она исполняла роль скромной студентки Вари в сериале "Интерны". Позже Кристина начала сниматься в полнометражных фильмах с откровенными сценами, разрушив свой образ пай-девочки. Последней каплей стала картина "Текст", после которой девушку просто затравили в соцсетях. А ещё её поклонники уверены, что именно эта роль послужила поводом для развода актрисы с комиком Гариком Харламовым.

Лариса Гузеева

Лариса Гузеева. Фото © Instagram / _larisa_guzeeva_

Звезда советского кино в современной России переквалифицировалась в ведущую шоу "Давай поженимся". И она не стесняется в выражениях по отношению к участникам проекта. Впрочем, правду-матку Гузеева режет не только на телеэкране. Она позволяет себе материться на хейтеров, вступать в перепалки с подписчиками в соцсетях и давать острые комментарии по самым злободневным темам. При этом складывается впечатление, что её мало интересует общественное мнение.

Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото © Instagram / lolitamilyavskaya