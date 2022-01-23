Один человек погиб при пожаре в больнице в Будапеште

Пожар произошёл в больнице Святого Имре в Будапеште. В результате ЧП один человек погиб и ещё двое пострадали, передаёт портал telex.hu со ссылкой на местные экстренные службы.

Сообщается, что возгорание произошло в воскресенье утром на первом этаже здания. Сперва горели 5 квадратных метров, однако вскоре пламя перекинулось и на другие помещения. В результате пострадало более 100 квадратных метров. На месте происшествия работали более 70 пожарных, из больницы эвакуировали 56 пациентов. Причины пожара не называются.

"В будапештском полицейском управлении подтвердили, что во время пожара погибла одна женщина. Два человека находятся на лечении с подозрением на отравление дымом", — говорится в сообщении.