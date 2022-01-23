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Очередной эшелон российских военных прибыл в Белоруссию на учения "Союзная решимость"

Целью предстоящих манёвров называется отработка и проверка сил реагирования двух стран.

23 января, 10:53
<p>Военнослужащие из России продолжают приезжать в Белоруссию для участия в совместных учениях © elegram /<a href="https://t.me/modmilby/10820" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Министерство обороны Республики Беларусь</a></p>

Военнослужащие из России продолжают приезжать в Белоруссию для участия в совместных учениях © elegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Военнослужащие из России продолжают приезжать в Белоруссию для участия в совместных учениях "Союзная решимость – 2022". Об этом сообщает Министерство обороны республики в "Телеграме".

"В эти минуты на железнодорожной станции Полонка встречают очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из России. Российские военнослужащие продолжают прибывать для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии", — пишет ведомство.

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Ранее Лайф рассказал, что Россия начала перебрасывать Су-35С в Белоруссию в рамках учений. А до этого для участия в учениях прибыли первые подразделения ВС РФ. Основной этап манёвров пройдёт с 10 по 20 февраля, там отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов страны. Подчёркивается, что учения носят исключительно оборонительный характер.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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