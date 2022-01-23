Очередной эшелон российских военных прибыл в Белоруссию на учения "Союзная решимость"

Военнослужащие из России продолжают приезжать в Белоруссию для участия в совместных учениях "Союзная решимость – 2022". Об этом сообщает Министерство обороны республики в "Телеграме".

"В эти минуты на железнодорожной станции Полонка встречают очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из России. Российские военнослужащие продолжают прибывать для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии", — пишет ведомство.