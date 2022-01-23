Очередной эшелон российских военных прибыл в Белоруссию на учения "Союзная решимость"
Целью предстоящих манёвров называется отработка и проверка сил реагирования двух стран.
Военнослужащие из России продолжают приезжать в Белоруссию для участия в совместных учениях © elegram / Министерство обороны Республики Беларусь
Военнослужащие из России продолжают приезжать в Белоруссию для участия в совместных учениях "Союзная решимость – 2022". Об этом сообщает Министерство обороны республики в "Телеграме".
"В эти минуты на железнодорожной станции Полонка встречают очередной эшелон с военнослужащими и военной техникой из России. Российские военнослужащие продолжают прибывать для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии", — пишет ведомство.
Ранее Лайф рассказал, что Россия начала перебрасывать Су-35С в Белоруссию в рамках учений. А до этого для участия в учениях прибыли первые подразделения ВС РФ. Основной этап манёвров пройдёт с 10 по 20 февраля, там отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов страны. Подчёркивается, что учения носят исключительно оборонительный характер.
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