Правительство Буркина-Фасо опровергло данные о захвате власти в стране военными
По словам министра обороны, все госучреждения и службы работают в штатном режиме, а слухи об аресте президента страны недостоверны.
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Официальный представитель правительства Буркина-Фасо Алкассум Майга опроверг информацию о захвате власти в государстве военными. Он заявил, что в некоторых казармах была открыта стрельба, но армия остаётся верной стране. Соответствующее заявление было опубликовано на новостном портале leFaso.
"Информация, которая сейчас распространяется в социальных сетях, пытается убедить, что 23 января 2022 года армия захватила власть. Правительство, признавая, что в некоторых казармах была открыта стрельба, опровергает данную информацию [о захвате власти военными] и призывает население сохранять спокойствие. Правительство подтверждает своё доверие армии, которая остаётся верной республиканским ценностям", — говорится в опубликованном документе.
Кроме того, министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо генерал Эме Бартелеми Симпоре выступил на национальном телеканале и заявил, что все государственные учреждения и службы работают в штатном режиме. Информация об аресте президента страны Рока Марка Кристиана Каборе недостоверна. Он также добавил, что ситуация в казармах, где была открыта стрельба, стабилизирована. В данный момент ведётся расследование мотивов преступления.
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