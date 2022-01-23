Правительство Буркина-Фасо опровергло данные о захвате власти в стране военными

Официальный представитель правительства Буркина-Фасо Алкассум Майга опроверг информацию о захвате власти в государстве военными. Он заявил, что в некоторых казармах была открыта стрельба, но армия остаётся верной стране. Соответствующее заявление было опубликовано на новостном портале leFaso.

"Информация, которая сейчас распространяется в социальных сетях, пытается убедить, что 23 января 2022 года армия захватила власть. Правительство, признавая, что в некоторых казармах была открыта стрельба, опровергает данную информацию [о захвате власти военными] и призывает население сохранять спокойствие. Правительство подтверждает своё доверие армии, которая остаётся верной республиканским ценностям", — говорится в опубликованном документе.