Блогер Джейк Пол заявил, что хочет провести бой против Нурмагомедова

Блогер Джейк Пол ответил на приглашение Хабиба Нурмагомедова в свой промоушен, заявив, что хочет сразиться с экс-чемпионом UFC.

" По рукам. Только если я буду драться с тобой первым ", — написал Пол.

Примечательно, что блогер уже успел себя прекрасно зарекомендовать в мире спорта, одержав несколько громких побед на ринге. Сначала он был сильнее Бена Аскрена, а затем дважды — Тайрона Вудли.