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Блогер Джейк Пол заявил, что хочет провести бой против Нурмагомедова

Непрофессиональный боец уже успел здорово себя зарекомендовать на ринге, одолев Бена Аскрена и дважды — Тайрона Вудли.

23 января, 10:39

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и блогер Джейк Пол. Фото © Getty Images / Jeff Bottari / Zuffa LLC / Zuffa LLC / Mike Ehrmann

Блогер Джейк Пол ответил на приглашение Хабиба Нурмагомедова в свой промоушен, заявив, что хочет сразиться с экс-чемпионом UFC.

"По рукам. Только если я буду драться с тобой первым", — написал Пол.

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Примечательно, что блогер уже успел себя прекрасно зарекомендовать в мире спорта, одержав несколько громких побед на ринге. Сначала он был сильнее Бена Аскрена, а затем дважды — Тайрона Вудли.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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