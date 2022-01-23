Блогер Джейк Пол заявил, что хочет провести бой против Нурмагомедова
Непрофессиональный боец уже успел здорово себя зарекомендовать на ринге, одолев Бена Аскрена и дважды — Тайрона Вудли.
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и блогер Джейк Пол. Фото © Getty Images / Jeff Bottari / Zuffa LLC / Zuffa LLC / Mike Ehrmann
Блогер Джейк Пол ответил на приглашение Хабиба Нурмагомедова в свой промоушен, заявив, что хочет сразиться с экс-чемпионом UFC.
"По рукам. Только если я буду драться с тобой первым", — написал Пол.
Примечательно, что блогер уже успел себя прекрасно зарекомендовать в мире спорта, одержав несколько громких побед на ринге. Сначала он был сильнее Бена Аскрена, а затем дважды — Тайрона Вудли.
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