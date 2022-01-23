В ОАЭ гражданам временно запретили запускать дроны
Отмечается, что в последнее время участились случаи нарушения законодательства страны касаемо квадрокоптеров.
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Власти Объединённых Арабских Эмиратов ввели временный запрет на полёты квадрокоптеров и иных беспилотников, принадлежащих обычным гражданам. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел страны.
"МВД останавливает лётные операции для владельцев дронов, а также полёты лёгких спортивных самолётов", — говорится в сообщении.
Из текста документа следует, что на такие меры власти ОАЭ пошли из-за периодических нарушений граждан местного законодательства касаемо полётов на дронах. Отмечается, что "в целях безопасности, сохранения чужого имущества и атмосферы" полёты на беспилотниках в стране запрещены на месяц начиная с 22-го. При этом в МВД уточнили, что рабочие контракты, коммерческие и рекламные проекты с использованием дронов могут быть реализованы при согласовании с разрешительными органами.
Ранее сообщалось, что в ОАЭ при атаке беспилотников на нефтяной объект погибли три человека. Ответственность за нападение взяло на себя мятежное йеменское движение "Ансар Аллах", аргументировав свои действия тем, что Эмираты принимают участие в местном вооружённом конфликте, несмотря на требования хуситов не делать этого.
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