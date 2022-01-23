В ОАЭ гражданам временно запретили запускать дроны

Власти Объединённых Арабских Эмиратов ввели временный запрет на полёты квадрокоптеров и иных беспилотников, принадлежащих обычным гражданам. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел страны.

"МВД останавливает лётные операции для владельцев дронов, а также полёты лёгких спортивных самолётов", — говорится в сообщении.

Из текста документа следует, что на такие меры власти ОАЭ пошли из-за периодических нарушений граждан местного законодательства касаемо полётов на дронах. Отмечается, что "в целях безопасности, сохранения чужого имущества и атмосферы" полёты на беспилотниках в стране запрещены на месяц начиная с 22-го. При этом в МВД уточнили, что рабочие контракты, коммерческие и рекламные проекты с использованием дронов могут быть реализованы при согласовании с разрешительными органами.