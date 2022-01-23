Аналитик Лукьянов рассказал, как США могут вынудить Германию поставлять Киеву оружие

Директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдор Лукьянов не исключил вероятность, что Вашингтон попробует использовать "Северный поток – 2", чтобы оказать давление на Берлин и вынудить ФРГ поставлять оружие на Украину.

Также он прокомментировал отставку командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шёнбаха. По его мнению, отставка была предсказуемой, ведь адмирал "подставился", высказав публично политическое суждение, которое военные не имеют права озвучивать. При этом Лукьянов отметил, что проблема поставок Украине оружия не уходит из повестки дня, однако "здесь федеральное правительство занимает позицию уклониста, и эта линия, скорее всего, будет так или иначе проводиться дальше".

"До сих пор администрация президента США Джо Байдена старалась избегать излишнего давления на Берлин, потому что видит в Германии базового партнёра в Европе, наиболее важного. Отсюда и компромисс по "Северному потоку – 2". С практической точки зрения будет Германия поставлять что-то на Украину или нет, погоды не делает — это важный символ единства рядов", — приводит его слова РИА "Новости".

Эксперт также не исключил вероятность, что Вашингтон "возобновит игру" через "Северный поток – 2", тем более что в конгрессе практически единодушно требуют ему воспрепятствовать. По его мнению, поставки оружия, пусть даже символические, на Украину станут очередной ценой, которую Берлин должен будет заплатить за пуск газопровода.