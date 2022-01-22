Глава Минобороны Германии нашла альтернативу поставкам оружия на Украину

Германия передаст Украине мобильный полевой госпиталь, на который было выделено 5,3 миллиона евро. Об этом рассказала министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

"В феврале будет передан полностью укомплектованный полевой госпиталь, будет обеспечено необходимое обучение, и всё это при софинансировании со стороны Германии в размере 5,3 миллионов евро... Мы на стороне Киева. Сейчас мы должны сделать всё для деэскалации", — сказала Ламбрехт в интервью Welt.

По её словам, поставки оружия Киеву не помогут урегулировать ситуацию, и всё федеральное правительство Германии с этим согласно. Ламбрехт сообщила, что ранее Украине уже были переданы аппараты искусственной вентиляции лёгких. Она также подчеркнула, что Россия не праве ставить под вопрос членство других стран в НАТО.

"Однако за "красными линиями" есть большая готовность Запада говорить с Россией и учитывать её интересы", — добавила при этом министр.