В Крыму мужчина расчленил потерявшую сознание жену и спрятал тело на кладбище

"Установлено, что преступление было совершено мужем погибшей, 63-летним местным жителем. Для того чтобы скрыть содеянное, после совершения особо тяжкого преступления мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил о пропаже супруги", — говорится в сообщении ведомства.

Однако мужчина сам попал под подозрение сотрудников полиции. Правоохранители решили проверить его машину, в итоге обнаружили там следы крови. Согласно экспертизе, они принадлежали пропавшей. После оглашения анализа мужчина не стал препираться и сознался в преступлении, сообщив страшные подробности. Он рассказал, что, поссорившись со своей супругой, ударил её, от чего она потеряла сознание, но осталась жива. После этого злоумышленник повёз супругу на кладбище и там расчленил, пока она была ещё жива, а затем спрятал останки.