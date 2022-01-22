В Крыму мужчина расчленил потерявшую сознание жену и спрятал тело на кладбище
Он хотел обмануть полицию и сам сообщил о пропаже супруги, однако в его машине обнаружили следы крови.
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В Крыму удалось раскрыть убийство 58-летней жительницы села Мирного. По версии следствия, в смерти виновен её муж, который, пытаясь замести следы, спрятал труп супруги на кладбище. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".
"Установлено, что преступление было совершено мужем погибшей, 63-летним местным жителем. Для того чтобы скрыть содеянное, после совершения особо тяжкого преступления мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил о пропаже супруги", — говорится в сообщении ведомства.
Однако мужчина сам попал под подозрение сотрудников полиции. Правоохранители решили проверить его машину, в итоге обнаружили там следы крови. Согласно экспертизе, они принадлежали пропавшей. После оглашения анализа мужчина не стал препираться и сознался в преступлении, сообщив страшные подробности. Он рассказал, что, поссорившись со своей супругой, ударил её, от чего она потеряла сознание, но осталась жива. После этого злоумышленник повёз супругу на кладбище и там расчленил, пока она была ещё жива, а затем спрятал останки.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники проверили информацию и нашли тело убитой. Против мужчины возбудили уголовное дело.
А ранее под Омском неизвестный ворвался в частный дом и убил трёх человек. Предварительно, из квартиры ничего не пропало. Сейчас нападавшего ищет полиция.
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