Проклова рассказала о своём самочувствии после инсульта
Теперь артистку ждёт долгий восстановительный период дома, а в центре она пробудет до конца месяца.
Елена Проклова. Фото © Instagram / elproklova
Перенёсшая инсульт актриса Елена Проклова рассказала, что состояние становится лучше и её даже перевели в реабилитационный центр.
По словам актрисы, теперь ей необходимо делать множество физических упражнений, чтобы привыкать к новому состоянию. Но теперь артистку ждёт долгий восстановительный период дома, а в центре она пробудет до конца месяца. Проклова надеется выйти на сцену уже в марте.
"Спасибо, получше. Вот, перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью", — сообщила Проклова в разговоре с РИА "Новости". Она добавила, что дальше её ждёт повторное исследование, а также уточнила, что эта проблема требует внимания к себе.
Напомним, 68-летняя артистка находится в больнице с инсультом. Ранее она подтверждала, что попала в реанимацию, после стабилизации состояния её перевели в палату интенсивной терапии. Поклонникам Проклова сообщила, что у неё "наилучший вариант инсульта".
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