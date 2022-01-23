Проклова рассказала о своём самочувствии после инсульта

Перенёсшая инсульт актриса Елена Проклова рассказала, что состояние становится лучше и её даже перевели в реабилитационный центр.

По словам актрисы, теперь ей необходимо делать множество физических упражнений, чтобы привыкать к новому состоянию. Но теперь артистку ждёт долгий восстановительный период дома, а в центре она пробудет до конца месяца. Проклова надеется выйти на сцену уже в марте.