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Проклова рассказала о своём самочувствии после инсульта

Теперь артистку ждёт долгий восстановительный период дома, а в центре она пробудет до конца месяца.

23 января, 10:25
<p><em style="font-style: italic;">Елена Проклова. </em>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BpHt_xaFx5e/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">elproklova</a></p>

Елена Проклова. Фото © Instagram / elproklova

Перенёсшая инсульт актриса Елена Проклова рассказала, что состояние становится лучше и её даже перевели в реабилитационный центр.

По словам актрисы, теперь ей необходимо делать множество физических упражнений, чтобы привыкать к новому состоянию. Но теперь артистку ждёт долгий восстановительный период дома, а в центре она пробудет до конца месяца. Проклова надеется выйти на сцену уже в марте.

"Спасибо, получше. Вот, перевели меня в реабилитационный центр, занимаюсь, стараюсь восстановиться полностью", — сообщила Проклова в разговоре с РИА "Новости". Она добавила, что дальше её ждёт повторное исследование, а также уточнила, что эта проблема требует внимания к себе.

Елена Проклова поделилась главной мечтой после перенесённого инсульта

Елена Проклова поделилась главной мечтой после перенесённого инсульта

Напомним, 68-летняя артистка находится в больнице с инсультом. Ранее она подтверждала, что попала в реанимацию, после стабилизации состояния её перевели в палату интенсивной терапии. Поклонникам Проклова сообщила, что у неё "наилучший вариант инсульта".

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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